Wie weet meer van brandstichting?

Op internet rouleert een filmpje waarop te zien is dat brand wordt gesticht op straat. Toen agenten het filmpje zagen, zijn ze naar de Steenstraat gegaan, maar troffen daar niemand meer aan en was de brand gedoofd.

De politie wil graag getuigen spreken die meer kunnen vertellen over dit incident en mogelijk weten wie dit heeft of hebben gedaan. Neem contact op met de politie via 0900-8844 of als u liever anoniem wil blijven, met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.