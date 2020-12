Getuigen gezocht van overval op winkel in Laren

Rond 17:00 uur kwam de overvaller de zaak binnen. De man had het steekvoorwerp vast en eiste geld. Hierna ging hij er vandoor via het Schoutenbosje. Ondanks een uitgebreide zoekactie, is de man niet meer aangetroffen.

Signalement

De recherche is bezig met onderzoek en heeft een signalement van de dader:

Donker gekleed

Bivakmuts

Reflecterende streep/bies horizontaal over z’n borst

Lengte 1.75 meter

Help mee bij het onderzoek

Om de zaak op te kunnen lossen, roept de politie de hulp in van het publiek. Weet u meer over de overval of heeft u iets verdachts gezien rond de Nieuweweg zaterdagmiddag 19 december? Bel dan alstublieft 0900-8844. Of gebruik onderstaand tipformulier. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of geef uw anonieme tip online door.

Camerabeelden

Ook mensen die in het bezit zijn van camerabeelden van de overval of de vluchtende verdachte worden met klem gevraagd deze bij ons in te leveren. Online uploaden kan hier.