Vijf inbrekers op heterdaad betrapt en aangehouden in Blaricum

Zondagmiddag rond 17:00 uur kregen agenten een melding over een poging tot inbraak. Er was een raam ingetikt. Toen ze bij het huis aankwamen, konden ze in de buurt een auto met valse kentekenplaten tegenhouden. Daarin zaten vijf mensen. Terwijl de agenten aan de bestuurderskant stonden, ging er een deur aan de andere kant open. Hierop vluchtten een aantal verdachten weg. De agenten zetten toen de achtervolging in.

Verstopt

Door onder meer de inzet van een politiehond en de inzet van burgernet konden alle vijf verdachten later worden aangehouden. Twee inbrekers hadden zich verstopt op het dak van een huis. Een andere verdachte werd door een oplettende getuige gezien bij het bos. De verdachten zitten nu vast. Ze zijn tussen de 18 en 39 jaar en hebben allemaal geen vast woonadres.

Tips?

Om de zaak af te kunnen ronden, kan het onderzoeksteam alle informatie over de inbraak en de verdachten goed gebruiken. Heeft u iets verdachts gezien zondagmiddag in de buurt van het Kooltjespad of heeft u een tip? Belt u dan met 0900-8844. Of gebruik onderstaand tipformulier. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of geef uw anonieme tip online door.