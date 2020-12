Rust teruggekeerd in Velsen-Noord

Velsen-Noord - De politie IJmond is maandagavond intensief bezig geweest met een grote groep jeugd die massaal vuurwerk afstak in Velsen-Noord. De groep kwam samen na een oproep via diverse social media kanalen om om vijf uur vuurwerk af te steken. Momenteel is het weer rustig in Velsen-Noord.