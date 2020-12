Vals geld: briefje van 50 euro

De ondernemer die het valse briefje van de bezorger had gekregen, schakelde de politie in. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar diegene die de bestelling heeft geplaatst.

Wees alert op vals geld

Met enige regelmaat wordt de politie gebeld door mensen die de dupe zijn geworden van vals geld. De politie adviseert om alert te zijn hierop. Als u niet zeker bent of een geldbiljet echt of vals is, adviseert de Nederlandse Bank om het geldbiljet niet te accepteren. Voor het herkennen van vals geld kunt u alle informatie vinden op de website van De Nederlandse Bank -> Echt of vals?

2020271411