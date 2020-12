Aanhoudingen na anonieme meldingen

Recentelijk ontving de politie een aantal anonieme meldingen dat een jeugdgroep een brandstichting c.q. ontploffing aan het voorbereiden was. De recherche stelde direct een onderzoek in. Dit onderzoek leidde maandagochtend tot invallen in negen woningen in Honselersdijk. Hierbij werden vier jongemannen aangehouden, ze zitten vast. De vier verdachten maken onderdeel uit van een jeugdgroep, die in de omgeving van de Nachtegaalstraat al enige tijd voor overlast zorgt.



In een woning aan de Nachtegaalstraat vonden agenten drugs, twee kluizen en een hoeveelheid contant geld. Het geld, de drugs en de goederen zijn voor nader onderzoek in beslag genomen.



Melden helpt!

Hebt u een vermoeden van een strafbaar feit of voorbereidingshandelingen voor een misdrijf? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Meldt u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Met dit meldingsformulier kunt u ook uw anonieme melding doen. U kunt daarbij ook foto’s toevoegen.