Man aangehouden na poging inbraak bij bakkerij

Een oplettende getuige meldde rond 03.00 uur dat er ingebroken werd in een bakkerij gelegen aan de Rijswijkseweg. De getuige zag dat de verdachte op het dak van de bakkerij stond en het dakraam forceerde. Hierop belde de getuige de politie. Kort daarna hielden de agenten in de binnentuin van de bakkerij de 48-jarige Hagenaar aan. De man is naar het bureau over gebracht voor verder verhoor.

Donkere dagen

Tijdens de donkere dagen (oktober-februari) stijgt het aantal (woning)inbraken. Beveilig uw woning of bedrijfspand tegen inbrekers. U kunt op deze pagina tips vinden wat u kunt doen om de kans op een inbraak te voorkleinen.

Ziet of hoort u iets verdachts in uw omgeving? Aarzel niet en bel direct 1-1-2. Onthoud de kenmerken van de verdachte(n), eventueel het voertuig en de vluchtrichting. Let op uw eigen veiligheid.

Aangifte

Bent u slachtoffer van een inbraak? Doe dan altijd aangifte. Op deze pagina vindt u meer informatie over de manieren waarop u aangifte kunt doen.