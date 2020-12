Overleden vrouw aangetroffen in woning

Agenten gingen omstreeks 17.00 uur na een melding naar de woning. Daar troffen zij het levenloze lichaam van de vrouw aan. Omdat de politie de vrouw onder verdachte omstandigheden aantrof, is een team grootschalige opsporing (TGO) gestart. Dit rechercheteam doet onder leiding van de officier van justitie onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden van de vrouw. Het rechercheonderzoek is op dit moment nog in volle gang.

Getuigenoproep

Hebt u tips of informatie dat van belang kan zijn bij dit onderzoek? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Wilt u liever anoniem een melding doen. Bel dan met M. (Meld Misdaad Anoniem) via 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.