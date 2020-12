Aanhoudingen voor vuurwerkbom gemeentehuis Vlaardingen

Het was even na elf uur ’s avonds toen een explosie de ingang van het gemeentehuis vernielde. Op basis van camerabeelden vermoedt de politie dat het gaat om drie daders. Op beelden is te zien dat zij uit de richting van de Maassluissedijk komen, de Markt oplopen en daarna iets aansteken. Zij vluchten na de explosie in de richting van de Schoolstraat.



De beelden zijn ook getoond in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond. Uiteindelijk was het ‘ouderwets’ opsporingswerk dat zondag 20 december leidde tot de aanhouding van een 26-jarige Vlaardinger. Maandag werd er nog een 19-jarige Vlaardinger aangehouden.



Het onderzoek is hiermee niet klaar. Getuigen die meer weten of camerabeelden hebben en nog niet met de politie hebben gesproken worden gevraagd alsnog contact op te nemen. Bel dan met 0900-8844 of 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem.