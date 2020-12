Man beroofd en bedreigd, politie Dordrecht zoekt getuigen

Stockfoto politie

Rond 23.05 uur reageerde de eigenaar van een hotel aan de Achterhakkers op een verdacht geluid. Toen de man poolshoogte ging nemen, stond hij oog in oog met een onbekende man, die bij het zien van de eigenaar direct vanaf de achterkant van het hotel wegrende, richting de Hoogt. Het slachtoffer vermoedde meteen dat de man een dief was en rende hem achterna, maar de dader pakte een wapen. Toen het slachtoffer stopte en van schrik een stap achteruit deed, rende de dader opnieuw weg.

Het slachtoffer gaf niet op en zette opnieuw de achtervolging in en wist de man op de Hoogt vast te pakken. Opnieuw liet de dader het wapen zien en duwde slachtoffer omver en ging er op een bromfiets vandoor richting Sluisweg. Het slachtoffer bleef met meerdere schaafwonden achter. De dief nam een onbekend geldbedrag mee.



Signalement

De dader had lang, zwart haar, waarschijnlijk dreadlocks en had een lang, smal gezicht. Hij was licht getint en langer dan 1.80 meter. Hij droeg een zwarte jas en een trainingsbroek.



Bel de politie

Was u getuige van de beroving en heeft u nog niet met de politie gesproken? Heeft u andere informatie of weet u wie de dader is? Bel dan met de politie via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Of bel anoniem naar 0800-7000.