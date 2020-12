Verdachte schietincident Vlaardingen is heengezonden en geen verdachte meer

Vlaardingen - Bij een schietincident op de Patrimoniumdwarsstraat viel woensdagavond 16 december een dodelijk slachtoffer te betreuren; een 26-jarige man uit Vlaardingen. In de directe omgeving van het slachtoffer zagen agenten een man staan. Hij voldeed aan het signalement dat een getuige kort daarvoor aan agenten had verstrekt. In de daarop volgende aanhouding werd een waarschuwingsschot gelost, waarna ook gericht werd geschoten. De man werd hierbij geraakt en vervolgens aangehouden. De agenten verleenden direct eerste hulp, waarna hij werd vervoerd naar het ziekenhuis. De rol van de aangehouden man is onderzocht en uit dat onderzoek blijkt dat er geen verdenking meer is richting de man. Hij is vandaag op vrije voeten gesteld en is geen verdachte meer in de zaak. Ook heeft hij inmiddels het ziekenhuis verlaten.