Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

De politie ontving rond 19.00 uur een melding van een ruzie op de Venusstraat. Hier zou de eerdergenoemde verdachte aanwezig zijn. Hij zou in het bezit zijn van een vuurwapen. Toen de agenten de verdachte in het vizier kregen rende hij weg. Direct riep een van de agenten dat hij moest blijven staan en aangehouden zou worden. Toen hij niet luisterde werd er een waarschuwingsschot gelost. Hierop gaf de verdachte zich over en werd hij in de handboeien gezet. Later werd op de vluchtroute van de verdachte een vuurwapen aangetroffen. Het wapen is in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.