Drugsdealers in centrum van Helmond aangehouden

Begin vorige week kregen we informatie dat het tweetal zich bezig hield met het handelen in harddrugs in Helmond. Daarop startten we een onderzoek. Gedurende vorige week werden de twee verdachten gevolgd en zagen we dat ze vele malen drugs verkochten aan verschillende klanten. Ook diverse van de afnemers werden gehoord. Daarop werd besloten om het duo vandaag aan te houden toen duidelijk werd dat er een deal plaats zou vinden aan De Wiel in Helmond.

Terwijl de verkoop plaats vond werden de twee verdachten door de collega’s aan het begin van de middag klem gezet en aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 30-jarige man uit Helmond. Ze hadden tientallen bolletjes met heroïne en cocaïne bij zich. Deze zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De twee verdachten zitten vast voor verder onderzoek.