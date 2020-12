400 Kilo Illegaal vuurwerk en 13 aanhoudingen

Tussen 11 november en 20 december zijn er dertien woningen doorzocht in Bocholz, Belfeld, Hoensbroek, Roermond, Echt, Born, Sittard, Elsloo en Heerlen. Hierbij werden dertien verdachten aangehouden voor handel en bezit van zwaar, professioneel en verboden vuurwerk. Van de aangehouden verdachten bleken er drie minderjarig te zijn. Tegen alle verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt.

In twee van de doorzochte woningen was de situatie dusdanig gevaarlijk, vanwege in elkaar geknutseld vuurwerk, dat de EOD ter plaatse moest komen voor ontmanteling. Tot nu toe werd er in vijf gevallen, in verband met het grote gevaar dat gepaard gaat met de opslag van vuurwerk in woningen, door het bevoegd gezag een bestuurlijke maatregel opgelegd.

Het succes is tot stand gekomen door een unieke samenwerking tussen verschillende afdelingen en teams binnen de politie-eenheid Limburg. Dit betrof onder andere de districtsrecherches, Team Milieu, Specialistische Opsporing, Teams Digitale Opsporing, Flexteams, de Ondersteuningsgroep en enkele Basisteams.