Man aangehouden voor gewapende overval Vijlen

Het onderzoek naar de tweede verdachte loopt nog. De politie is in dit onderzoek op zoek naar een specifiek voertuig waarmee de verdachten hoogstwaarschijnlijk zijn gevlucht. Het gaat vermoedelijk om een blauwe brommobiel met een gesloten laadbak. Op het voertuig zelf zitten aan de zijkanten zgn. witte sidebars (zijbumpers). Het voertuig heeft een grijze grill aan de voorkant. Het voertuig is waarschijnlijk vanuit Vijlen naar Hoensbroek gereden. Getuigen die hierover informatie hebben kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.



Woensdagavond 16 december vond er in genoemde woning rond 20.15 uur een overval plaats waarbij twee mannen de woning binnendringen en de bewoonster met een vuurwapen bedreigen. Ze slaan haar en eisen geld. Het tweetal weet met een bedrag te vluchten in een onbekende richting. Het blijkt te gaan om een incident in de relationele sfeer.