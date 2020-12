Overvaller tankstation meldt zich bij politie

Geleen - Zondagmorgen 20 december een tankstation aan de Jos Klijnenlaan in Geleen overvallen door een man die de medewerkster met een mes bedreigde en vervolgens een greep uit de kassa deed. Hij vluchtte te voet. De overvaller meldde zich in de nacht van zondag op maandag zelf bij de politie in Roermond. Hij is aangehouden.