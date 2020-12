Gewapende overval bij supermarkt

Een onbekend persoon kwam de winkel binnen en bedreigde een medewerker met een vuurwapen. Daarna is de overvaller vertrokken, onbekend of er buit is gemaakt. Het vuurwapen heeft hij achter gelaten in de winkel.

Bij de overval raakte niemand gewond. De politie kijkt in de omgeving uit naar de overvaller.

Het zou gaan om een getinte man, ongeveer 25 jaar oud en droeg een blauwe jas, zwarte broek en is vermoedelijk op een scooter weggereden.

Heeft u iets gezien of meer informatie, neem dan contact op met de politie via 0900-8844. of bij spoed bel 112.