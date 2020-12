Online voetballen in aanloop naar 2021

‘We laten met dit toernooi zien dat we als overheidsorganisatie niet alleen beperkend en repressief bezig zijn, maar ook verbindend’, zegt Roel van de Groes, projectleider van de pilot Gamen met de politie. ‘Daarnaast hopen we dat de jeugd hierdoor niet de straat op gaat om alsnog rond te hangen.’

Alle gemeenten in Nederland kunnen zich aanmelden. Eerst wordt per deelnemende gemeente op 29 en 30 december een toernooi gehouden onder de deelnemende spelers. Vervolgens gaan alle lokale winnaars op 31 december de competitie aan om de eindwinnaar te worden. Zeker 26 gemeenten hebben zich al voor dit toernooi aangemeld, een aantal andere heeft het in overweging.

Het project is ontstaan vanuit de pilot Gamen met de politie. Het oorspronkelijke idee was om een fysiek toernooi te organiseren in Urk, Arnhem en Helmond, enkele van de gemeenten waar recent ongeregeldheden plaatsvonden. Door de coronamaatregelen is een fysiek toernooi nu niet mogelijk.