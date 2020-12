Vrouw (23) gewond na steekpartij in Steenwijk

Kort daarop heeft de politie een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij deze steekpartij. De politie heeft sporenonderzoek verricht en getuigenverklaringen opgenomen. Ook is later op de avond een woning in de buurt doorzocht.

Heeft u die maandagavond rond 21:50 uur iets gezien, of mogelijk beelden van een bewakingscamera in de omgeving? Meld het dan bij de politie via 0900 – 8844 of politie.nl. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800 – 7000.

2020603599 ^JH