Woninginbrekers aangehouden

Bij een onderzoek naar een delict zijn camerabeelden altijd een belangrijk hulpmiddel voor een onderzoeksteam. Hebt u een beveiligingscamera aan het bedrijfspand of woning? Meld dit dan bij de politie. Als de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, kan zij sneller misdrijven oplossen. De politie kijkt na een misdrijf in een databank wie bij u in de buurt een camera heeft hangen en kan vervolgens snel de beelden ophalen om te kijken of de dader er op staat. Wij kijken dus niet live mee met uw camera’s, maar we inventariseren alleen waar deze hangen. De camera beveiligt dan niet alleen uw bezit, maar helpt tegelijkertijd de buurt veiliger te maken. U kunt uw camera(’s) aanmelden via www.politie.nl/cib of via de wijkagent.