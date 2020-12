Poging tot straatroof, getuigen gezocht

Een 27-jarige man uit Hoorn werd daar bedreigd door een groepje onbekende mannen maar kon er vandoor gaan in zijn auto. Het is vooralsnog onduidelijk wat daar precies is gebeurd, de politie is dan ook op zoek naar getuigen die rond middernacht of eerder op de avond iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Pergola. U kunt contact opnemen via 0900-8844

