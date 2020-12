Vrouw beroofd op parkeerplaats Haarlemmermeerse Bos

De mannen voldeden aan het volgende signalement:

1 Man, ongeveer 18 jaar oud, licht getinte huidskleur, donkerkleurige ogen, gekleed in een zwarte muts, zogenaamde PLO sjaal, zwarte korte jas met zwarte capuchon.

2 Man, ongeveer 18 jaar oud; licht getint uiterlijk, ongeveer 1.75 meter lang; flinke kromme neus, vlassig snorretje, behoorlijke bos zwarte krullen maar zij- en achterkant kort opgeschoren, gekleed in een donkerblauwe jas zonder kraag of capuchon. De jas had een zilveren rits, soort bomberjack;

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de beroving betrokken zijn dan horen wij dat graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2020267636.