Twee mannen aangehouden na poging inbraak

De melder zag dat twee onbekenden probeerden een woning binnen te dringen, belde de politie en gaf de signalementen door. De mannen sloegen op de vlucht richting de binnentuinen van het wooncomplex. Agenten troffen niet veel later twee mannen aan die voldeden aan het signalement. De twee mannen, van 19 en 20 jaar, komen uit Den Haag en Hazerswoude-Dorp. Zij zijn aangehouden en voor verhoor naar het politiebureau gebracht. Een agent trof inbrekerswerktuig aan in de omgeving van het wooncomplex. Dankzij deze alerte burger zijn de verdachten op heterdaad aangehouden.



Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Kunt u bijvoorbeeld de daders omschrijven of de vluchtrichting van de auto of scooter vertellen, dan komt de politie direct in actie. Maak als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon. Let wel goed op uw eigen veiligheid! Meer tips vindt u op www.politie.nl.