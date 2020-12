Aanhouding in ontuchtzaak weekendschool

Begin 2020 ontving de politie signalen van seksueel misbruik op een weekendschool in Rotterdam Zuid. Hoewel daarop geen aangiftes zijn gevolgd is de politie, gezien de aard en ernst van de signalen, onder leiding van het Openbaar Ministerie ambtshalve een onderzoek gestart. Dat leidde afgelopen vrijdag 18 december tot de aanhouding van een 26-jarige man uit Rotterdam. Vandaag is de verdachte door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat hij 14 dagen langer vast blijft zitten.

Doe altijd aangifte

Het niet doen van aangifte bemoeilijkt de strafvervolging van een verdachte. Het is daarom belangrijk dat wanneer je slachtoffer bent van een zedendelict, je hiervan melding doet. Ben of ken jij een slachtoffer? Neem dan contact op met de politie. De zeden-rechercheurs zijn gespecialiseerd in het opnemen van dergelijke aangiftes en gaan vertrouwelijk om met deze gegevens. Hier leest u wat de politie voor u kan doen en waar u verder hulp kunt vragen.

Zedenmisdrijven

Zedenmisdrijven zijn seksuele activiteiten die volgens de wet strafbaar zijn. Bijvoorbeeld seks onder dwang, seks met een minderjarige of het bezit van kinderporno. Bent u slachtoffer van een zedenmisdrijf? Met uw aangifte kan de politie de daders opsporen. De politie heeft hier speciaal opgeleide mensen voor: de zedenpolitie. Ook kan de politie u doorverwijzen naar de juiste hulpinstanties.