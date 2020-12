Man aangehouden voor aanzetten tot bedreiging tv-presentatrice

Als u het slachtoffer bent van een bedreiging of van intimidatie dan kunt u altijd aangifte doen. De politie neemt deze aangifte ook altijd op. In de meeste gevallen moet u hiervoor een afspraak maken. Dat kan via 0900-8844. In overleg met u worden een tijdstip en een plaats vastgesteld. In ernstige gevallen met een acute dreiging belt u met 112 en komt de politie gelijk in actie.