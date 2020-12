Verdachte brandstichting aangehouden

Nadat de brand vanmorgen was bedwongen, verrichtte medewerkers van de Forensische Opsporing een uitgebreid spoirenonderzoek. Uit getuigenverklaringen kwam een summier signalement naar voren: een man met een zwarte rugzak. Voor de recherceurs en agenten voldoende aanknopingspunten om op door te rechercheren.



"We zijn enorm opgelucht dat we zo snel een verdachte konden aanhouden. We hopen dat daarmee de rust onder de flatbewoners terugkeerd. Begrijpelijkerwijs zorgde twee branden in enkele dagen tijd voor veel onrust onder de bewoners. Het onderzoek naar de branden en de mogelijke betrokkenheid van de nu aangehouden verdachte gaat onverminderd door.



Vorige week vrijdagmorgen, 18 december, brak in hetzelfde complex en op dezelfde tijd ook al brand uit. Ook toen hing er een sterke benzinegeur. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte ook betrokken is bij deze brand.