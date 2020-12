Bredanaar (22) aangehouden voor mensenhandel en seksuele uitbuiting

Bel met 0900-8844 en vraag naar een rechercheur die gespecialiseerd is in mensenhandel. U hebt het recht om aan te geven of u met een vrouwelijke of mannelijke rechercheur wilt spreken. Is het nodig om een tolk bij het gesprek te betrekken? Dan zorgt de politie hiervoor. U krijgt eerst een intakegesprek. Daarin legt de in mensenhandel gespecialiseerde rechercheur uit wat de werkwijze en strafrechtelijke procedure bij mensenhandel inhoudt. Daarna kunt u bepalen of al dan niet aangifte wilt doen. Het kan zijn dat er een strafrechtelijke vervolging naar de daders wordt opgestart. Maar het kan ook zijn dat er alleen een melding wordt gemaakt. Als dat voor u nodig is of als u dat wilt, verwijst de politie u door naar hulpverlening. Bent u daadwerkelijk het slachtoffer van mensenhandel? Dan bemiddelt de politie om u onder te brengen op een veilig adres. Ook als u een illegale vreemdeling bent.