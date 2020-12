Twee aanhoudingen op heterdaad na bedrijfsinbraak

Bij het bedrijfspand werd rond 03.30 uur het alarm geactiveerd. De eigenaar zag via de camerabeelden dat er daadwerkelijk ingebroken werd en belde direct 112. De inbrekers waren snel vertrokken, maar de agenten zochten in de nabije omgeving naar verdachte personen. Op de Nijverheidsweg werd een auto gecontroleerd met daarin twee mannen. Zij hadden geen duidelijke verklaring wat zij in de omgeving deden en werden herkend op de camerabeelden uit de desbetreffende winkel. Hierop zijn beide mannen aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De auto waarin zij reden is in beslag genomen voor verder onderzoek.