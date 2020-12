Vuurwerkcontroles in Zeeland en West-Brabant

Vuurwerk veroorzaakt elk jaar weer forse (brand)schade en lichamelijk letsel. Vervoer over de weg en opslag in een woonwijk creëert extra veiligheidsrisico’s. Je moet er niet aan denken dat vuurwerk, soms met de kracht van een granaat, ontploft in een woonwijk. De politie zet alles op alles om op alle adressen langs te gaan, het vuurwerk in beslag te nemen en proces-verbaal op te maken tegen de eigenaar ervan. Alles is erop gericht zo veel mogelijk illegaal vuurwerk in beslag te nemen. Ook het vervoer over de weg en de opslag van dit soort vuurwerk in de woonomgeving creëert veiligheidsrisico's. De politie treedt daarom ook hard op tegen verkopers en gebruikers van illegaal vuurwerk. De opsporing en inbeslagname van illegaal vuurwerk is arbeidsintensief en legt een zware druk op de beschikbare politiecapaciteit. Dit vuurwerk is levensgevaarlijk voor burgers, hulpdiensten en de politie.