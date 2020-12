Politie en zwaar vuurwerk

De politie heeft de afgelopen weken diverse keren te maken gehad met incidenten waarbij zwaar illegaal vuurwerk is gebruikt. Max Daniel (Nationaal Commandant NSGBO jaarwisseling): ‘Op een nacht als 31 december is alle capaciteit nodig. Hulpverleners moeten veilig hun werk kunnen doen, zodat ze mensen kunnen helpen en ook zelf weer veilig thuiskomen. Dat we tijdens dit werk geconfronteerd worden met zwaar illegaal vuurwerk is onacceptabel. Hier treden we dan ook hard tegen op.’

‘We bereiden ons zoals altijd voor op diverse scenario’s tijdens de jaarwisseling, want het is lastig inschatten hoe het gaat verlopen en waar we mee te maken krijgen’. Daniel doelt hiermee op de incidenten van de afgelopen weken waarbij zwaar illegaal vuurwerk is gebruikt. ‘Het huidig informatiebeeld laat een divers maar over het algemeen vrij rustig beeld zien, niet anders dan voorgaande jaren. Maar een combinatie van het huidige sentiment, de coronamaatregelen en een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling is voor ons ook nieuw. Goede preparatie is daarom nog belangrijker.’



Om agenten goed voor te bereiden op de komende jaarwisseling wordt gewerkt met beschermende middelen. Zo dragen de agenten naast de gebruikelijke uitrusting extra gehoorbescherming en veiligheidsbrillen. Ook zijn er dit jaar onder andere testen gedaan met het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk in de omgeving of tegen politie, hulpdiensten en andere dienstverleners. Deze testen zijn uitgevoerd om beter zicht te krijgen op de risico’s en de effecten hiervan op ons optreden en dat van andere hulpdiensten. Er is bijvoorbeeld onderzocht wat er gebeurt als je te maken krijgt met een explosie op minder dan 150 meter afstand. ‘We bereiden ons voor op diverse scenario’s, ook ten aanzien van zwaar vuurwerk. Op basis van de informatie die we nu hebben, gaan we er echter niet vanuit dat dit op grote schaal zal plaatsvinden.’



‘Deze jaarwisseling is geslaagd als politie en hulpverleners allemaal veilig hun werk kunnen doen en ongeschonden thuiskomen. En het ons als samenleving lukt dat de druk op de zorg niet verder toeneemt. Hier zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor.’