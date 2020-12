Identificatie na 75 jaar door DNA-match broer

Onderzoek in 1985

Enkele dagen na de bevrijding in 1945 verging het schip ‘De Joanna’, vlak voor de haven van Delfzijl. Het schip had 45 opvarenden aan boord; allemaal bevrijde Nederlandse gevangenen uit Duitsland. Slechts zeven van hen bereikten levend de vaste wal. Een groot deel van de 38 slachtoffers kon worden geïdentificeerd, maar niet van iedereen was de naam bekend. In 1985 deed schrijver en journalist Hans Beukema uitgebreid onderzoek naar de scheepsramp van De Joanna en het bij Uithuizermeeden aangespoelde lichaam. Hij vermoedde dat het ging om Henk Gritter. Mede op verzoek van de nabestaanden werd de naam niet gedeeld in de media, omdat er niet met zekerheid kon worden vastgesteld of het inderdaad om Henk Gritter zou gaan. Wel werd een gedenksteen geplaatst op het tot dan toe onbekend gebleven graf

Onderzoek in 2020

In de jaren tussen 2012 en 2015 zijn er meerdere opgravingen verricht in het noorden van het land, zo ook in Uithuizermeeden. Nu, in 2020, kwam de gemeente Het Hogeland bij coldcase/vermiste personen rechercheur Miranda Wahle met de vraag of het graf in Uithuizermeeden inderdaad van Gritter was. Om antwoord op die vraag te kunnen geven, was aanvullend DNA-onderzoek nodig. Dit kon via de enige nog levende broer van Gritter worden vastgesteld. Na enige tijd kwam de uitslag van het NFI binnen: er was een match. Het lichaam bleek inderdaad van Henk Gritter te zijn, waarna het onbekende graf in Uithuizermeeden zijn naam kreeg. Na de succesvolle samenwerking tussen het NXT Expertise Vermiste Personen/LBVP, het NFI, de forensische opsporingen de politie-eenheden Noord-Nederland en Midden-Nederland heeft de familie Gritter na 75 jaar te horen gekregen dat hun broer begraven ligt in Uithuizermeeden. Een prachtige boodschap in deze tijd voor kerst…

De Oorlogsgravenstichting zal het graf van Henk Gritter gaan inrichten als een formeel oorlogsgraf.

Oproep familie vermisten of onbekende doden

Zoals uit deze zaak blijkt, is het nooit te laat voor familie of nabestaanden om DNA af te staan. Er zijn nog vele onbekende graven die wachten op een naam. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Dit kan via coldcase@politie.nl. Kijk voor meer informatie over de identificatie van onbekende doden op onze themapagina.