Politie zoekt getuigen van straatroof

Het slachtoffer liep rond 18.30 uur over de Jan Molenwerfstraat toen hij ineens door een groepje jongeren werd belaagd. De tiener werd met geweld beroofd van enkele persoonlijke bezittingen waarna zijn belagers op de vlucht sloegen richting de Commandeur Ravenstraat. Het slachtoffer kon de politie vertellen dat het ging om vier of vijf licht- en donker getinte jongens in de leeftijd van 14 tot 16 jaar. Allen droegen zij donkere kleding.

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over deze straatroof. Heeft u rond dit tijdstip iets gezien of gehoord in de omgeving van de Jan Molenwerfstraat? Mocht u op een andere manier weten wie bij de straatroof betrokken zijn, of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer: 2020272072

2020272072