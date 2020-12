86-jarige vrouw overvallen in woning

Rond 15.00 uur belde de verdachte aan bij het slachtoffer. Het slachtoffer werd op het moment dat ze de deur opendeed haar woning in geduwd. Het slachtoffer heeft zich in de woning weten te verzetten en veel geluid gemaakt. Hierop heeft de verdachte de woning verlaten en is weggevlucht in onbekende richting. Het slachtoffer is gelukkig niet gewond geraakt, maar uiteraard zeer aangedaan door het incident. De aangifte wordt op dit moment opgenomen en slachtofferhulp zal worden ingeschakeld.