Aanhouding in onderzoek explosief Plantage Parklaan

Het onderzoek naar het geplaatste explosief in de Plantage Parklaan gaat ook na de aanhouding onverminderd door. Mochten er in het kader van dit onderzoek, of de mogelijk gerelateerde incidenten, mensen informatie hebben over achtergronden of betrokkenen, dan hoort de recherche dat graag. Informatie kan direct met de recherche gedeeld worden via het onderstaande tipformulier of via de opsporingstiplijn 0800-6070. Anoniem informatie kan ook via 0800-7000 of via het tipformulier op meldmisdaadanoniem.nl.