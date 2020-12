Medewerker supermarkt neergestoken

Het rechercheteam houdt in deze fase van het onderzoek nog rekening met alle mogelijke scenario’s. Getuigen en eventuele camerabeelden, bijvoorbeeld van geparkeerde auto’s rondom de supermarkt, zijn dan ook van groot belang. We spreken daarom graag met mensen die gisteren, dinsdag 22 december, rond 15.00 uur wellicht iets opvallends hebben gezien of gehoord. Mogelijk dat iemand op basis het signalement de verdachte ergens heeft gezien. Ook als u andere informatie heeft, en u heeft nog niet met de politie gesproken, dan hoort het onderzoeksteam graag van u. Dat kan via 0900-8844 of door het online tipformulier in te vullen. Via dit formulier kunt u ook eenvoudig beelden ter beschikking stellen aan de politie. Anoniem bellen kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.