Verdachte geweldsmisdrijf gezocht

Noordwijk - De politie in Den Haag is dringend op zoek naar de 25-jarige Serge Hakobian. Hij wordt er van verdacht op 20 december 2020 een 35- jarige vrouw om het leven te hebben gebracht in Noordwijk. Serge Hakobian is op de vlucht voor de politie en bevindt zich mogelijk in het buitenland.