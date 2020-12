Aangehouden voor dreiging met nepwapen

Twee vrouwen in de leeftijd van twintig jaar stonden dinsdag buiten in de Stevenzandsestraat te praten toen een voorbijganger aan de overkant van de straat zonder aanleiding een zwart voorwerp op hen richtte. Het leek sprekend op een vuurwapen. Daarna is de man weggelopen. De politie nam aangifte op en stelde een buurt- en cameraonderzoek in. Het spoor leidde naar de verdachte (54). Hij werd woensdagmiddag in zijn woning aangehouden. Het zwarte voorwerp dat op een echt vuurwapen lijkt is in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verhoor.