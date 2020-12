Politie onderzoekt verdacht overlijden oud-ondernemer

Op donderdag 10 december werd de politie geïnformeerd dat een oud-ondernemer de dag daarvoor dood in zijn woning was gevonden. Aanvankelijk was volgens een arts sprake van een natuurlijke dood. Toch ontstonden er twijfels over de doodsoorzaak. De politie is een onderzoek gestart naar deze verdachte omstandigheden. Op 11 december is door het Nederlands Forensisch Instituut sectie verricht. Ook is een toxicologisch onderzoek ingesteld. Ook hebben rechercheurs in de woning een onderzoek gedaan.