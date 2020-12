Politie controleert op vuurwerk

Vervoer van vuurwerk over de weg en opslag in een woonwijk creëert extra veiligheidsrisico’s. De politie zet alles op alles om op alle adressen langs te gaan, het vuurwerk in beslag te nemen en proces-verbaal op te maken tegen de eigenaar ervan. Ook het vervoer over de weg en de opslag van dit soort vuurwerk in de woonomgeving is levensgevaarlijk. De politie treedt daarom ook hard op tegen verkopers en gebruikers van illegaal vuurwerk. De opsporing en inbeslagname van illegaal vuurwerk is arbeidsintensief en legt een zware druk op de beschikbare politiecapaciteit. Kijk ook naar deze korte film over vuurwerkcontroles.