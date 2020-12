Meld vuurwerkopslag anoniem via Meld Misdaad Anoniem

Die tip bleek te kloppen en achteraf hoor je dat er op de zolder van de buurman enkele honderden kilo’s aan zwaar illegaal vuurwerk stond opgeslagen. “Ëen beetje voor mijn eigen plezier en de rest om te verkopen, “ zegt de buurman broodnuchter als hij een tijdje later weer door de politie is vrijgelaten, “levert lekker op!” Maar wat als…? Wat als niet de deurram van de politie die harde knal had veroorzaakt, maar het vuurwerk bij de buurman was ontploft? Hoe had je huis en de huizen in de directe omgeving er dan bij gestaan? En hoe was het dan afgelopen met de buurman en zijn kinderen, die rustig in hun bedje lagen te slapen? Het laat je niet los en je stelt jezelf de vraag waarom je niets hebt gemerkt? Alhoewel…een tijdje terug werden er wel een stel grote dozen met Chinese teksten naar binnen gesjouwd en er kwam een hoop vreemd volk over de vloer. Je hebt nog getwijfeld of je er melding van zou maken. Maar ja, je vond het niet jouw zaak en wilde niet als verklikker te boek komen te staan. Maar het had ook heel anders af kunnen lopen.



Angst voor represailles

De situatie die we hierboven beschrijven zien we vaker. Mensen die vermoedens hebben dat er ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen, maar dat niet durven of willen melden. Ze zijn mogelijk bang voor represailles of om met de nek aangekeken te worden. Maar tegelijk zijn mensen wel terecht erg bezorgd over de veiligheid van henzelf en hun omgeving. Daarom roepen we mensen dringend op om tóch te melden. Dat kan ook anoniem!



Gegarandeerd anoniem melden

Meld Misdaad Anoniem (MMA) is een gegarandeerd anoniem meldpunt, dat autonoom is en niet verbonden is aan de politie. Alle informatie die u via MMA deelt, wordt zodanig verwerkt dat het niet naar iemand te traceren is. Dus ook als u zich in een telefoongesprek met een medewerker per ongeluk verspreekt, wordt dit niet doorgespeeld naar de politie. De informatie die wij krijgen is zakelijk qua inhoud en helemaal geanonimiseerd.



Om in contact te komen met Meld Misdaad Anoniem bezoekt u de website, waar u (uiteraard anoniem) een tipformulier kunt invullen. De andere mogelijkheid is een telefoontje naar 0800-7000.



https://www.meldmisdaadanoniem.nl/



Meld illegale vuurwerkopslag voor de veiligheid van uzelf en uw omgeving.