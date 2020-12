Nationale Politie gaat samenwerking aan met Universiteit Leiden

De komende jaren zullen de onderzoekers zich verdiepen in drie thema’s. Het eerste thema richt zich op het governance-aspect van policing. Daarbij wordt gekeken hoe de politie opereert in een breder veld van verschillende veiligheidsactoren. Het tweede thema is gericht op internationale samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen politiediensten van buurlanden of aan cybersecurity, waar ook internationale samenwerking nodig is omdat het de grenzen overschrijdt.



Het laatste thema laat ruimte voor onderwerpen met een hoge maatschappelijke relevantie. Het eerste topic is ondermijning waarbij zal worden samengewerkt met Prof. Dr. Pieter Tops, die bij de Universiteit Leiden aangesteld is als bijzonder hoogleraar Ondermijningsstudies.



Op korte termijn wordt er een meerjarig onderzoeksprogramma samengesteld, waarbij er binnen en buiten de universiteit wordt gekeken naar relevante onderzoeksprojecten en partners.