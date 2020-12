120 kilo vuurwerk in beslag genomen

Levensgevaarlijk

Verkeerd gebruik van vuurwerk brengt grote risico’s met zich mee. Voor illegaal vuurwerk geldt dat het hoe dan ook gevaarlijk is! Illegaal vuurwerk voldoet niet aan alle wettelijke eisen die in Nederland gesteld worden. Vuurwerk veroorzaakt elk jaar weer lichamelijk letsel en forse (brand)schade. Het vervoer over de weg en de opslag in de woonomgeving creëert bovendien extra veiligheidsrisico's. De politie treedt daarom ook hard op tegen verkopers en gebruikers van illegaal vuurwerk.

Strafblad

Door de zeer grote schade die illegaal vuurwerk aan kan richten heeft het opsporen en in beslag nemen hoge prioriteit bij de politie. Zowel het verkopen als het (online) kopen van illegaal vuurwerk is strafbaar en een misdrijf. Dit betekent dat de een veroordeling voor de (ver)koop van, het bezit van en/of de handel in illegaal vuurwerk, naast mogelijk een gevangenisstraf, een aantekening op een strafblad oplevert.

Meld verdachte situaties

Vermoedt u dat er illegaal vuurwerk ligt opgeslagen ergens in uw omgeving? Of ziet u een verdachte situatie die mogelijk met (de handel in) illegaal vuurwerk te maken heeft, bijvoorbeeld een woning of garage waar opeens veel aanloop is van verschillende, onbekende mensen? Maak dan melding via 0900-8844. Ook anoniem melden is een optie via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Meer informatie over het gebruik van vuurwerk is hier te vinden.