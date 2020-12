Man aangehouden na dodelijk ongeval A2 Nieuwegein

Het is 22.50 uur als er bij de politie een ernstig ongeval wordt gemeld op de A2 bij Nieuwegein. Twee auto’s zijn direct bij het ongeval betrokken. De inzittenden van één van de auto’s zouden zijn gevlucht. Twee andere auto's raken indirect door het ongeval beschadigd.

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval en de hulpverlening wordt opgestart. De A2 wordt afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. In één van de betrokken auto’s zit een 20-jarige vrouw uit Nieuwegein. Ze is ernstig gewond en overlijdt ter plaatse.

Jerrycans

Eén auto wordt aangetroffen zonder dat de bestuurder of eventuele inzittenden aanwezig zijn. In deze auto worden jerrycans gevonden. Omdat onduidelijk is of er sprake is van gevaar wordt het zekere voor het onzekere genomen. De omgeving wordt daarbij ruim afgezet zodat er voor de veiligheid eerst onderzoek kan worden gedaan. Een aanwezige omstander weigert op dat moment bij de auto vandaan te gaan. Als meermaals wordt gevorderd dat hij vertrekt en de man nog steeds weigert wordt deze man aangehouden vanwege het niet voldoen aan een vordering. Het gaat om een 25-jarige man uit Utrecht. Uit het onderzoek blijkt later overigens dat de inhoud van de jerrycans relatief ongevaarlijk is. Twee blijken er leeg, in de derde jerrycan blijkt een kleine hoeveelheid brandstof te zitten.

Gevlucht en aangehouden

Ondertussen is het onderzoek naar de gevluchte bestuurder en eventuele inzittenden in volle gang. De politie komt al snel een mogelijke verdachte op het spoor. In de loop van de nacht wordt een 21-jarige man uit Utrecht aangehouden. Verder onderzoek moet duidelijk maken wat zijn precieze rol bij het ongeval is geweest.

Onderzoek

Het onderzoek naar het ongeval gaat ondertussen door. Heeft u het ongeval zien gebeuren en heeft u nog niet met de politie gesproken. Laat het dan weten. Contact opnemen kan via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.