Overval Busplein: 17-jarige aangehouden, politie zoekt nog een verdachte

De politie kreeg op 23 december 2020 rond 20.55 uur melding van de overval en ging direct ter plaatse. Een verdachte kon direct in de boeien worden geslagen. De andere verdachte had het op een lopen gezet richting de Stedenwijk. Zijn signalement luidt:

Jongen tussen de 15 en 18 jaar

Lengte 1.60 m

Donkere huidskleur

Alle kleding was zwart: mondkap, handschoenen, jas, broek, capuchon, broek.

Het onderzoek van de politie gaat door. De spullen van de aangehouden verdachte worden onderzocht net als camerabeelden.

Help mee met politieonderzoek

Heeft u informatie die kan bijdragen aan het onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Heeft u camerabeelden waarop de verdachte(n) is te zien, dan kunt u ze hieronder uploaden. Mogelijk heeft u iets gehoord of heeft u andere nuttige info. Vul het meldformulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook. Alvast bedankt!