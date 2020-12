Automobilist rijdt door na aanrijding met scootmobiel

De scootmobiel stak over op een voetgangersoversteekplaats (VOP) en op datzelfde moment sloeg een automobilist linksaf vanaf Groenhof. De bestuurder van de auto raakte de scootmobiel met de linker voorzijde van het voertuig en reed daarna met hoge snelheid door in de richting van de Sportlaan. Het hoogbejaarde slachtoffer is door de aanrijding uit haar scootmobiel gevallen en bleef op het wegdek achter. Zij is ernstig gewond per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek ze haar bovenbeen te hebben gebroken.