Getuigen gezocht: 18-jarig slachtoffer met geweld overvallen door groep jongeren

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over dit incident. Mogelijk ben u deze nacht opgeschrikt door het lawaai op dat moment. Of wellicht heeft u de groep jongens gesignaleerd op de Oudedijk en/of omstreken. Ook bij andere info met betrekking tot deze zaak komen wij graag met u in contact. Bel 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Signalement