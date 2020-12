17-jarige jongen zonder rijbewijs belandt met auto moeder in een greppel

Breda - Een 17-jarige jongen uit Breda is afgelopen nacht omstreeks 02.20 uur met de auto van zijn moeder uit de bocht gevlogen op de Emerparklaan. Hij kwam met het voertuig in de greppel terecht. Tijdens het afwerken van het ongeval, bleek dat hij niet in het bezit is van een rijbewijs.