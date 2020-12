Man misdraagt zich in supermarkt

Hij en zijn vriend werden door het personeel aangesproken omdat zij geen mondkapje droegen. De Tilburger die onder invloed was van alcohol, gedroeg zich vervolgens erg recalcitrant en uitte diverse beledigingen in de richting van het personeel en de politie. Hij werd aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Tijdens het vervoer naar de bus, draaide hij zich om en spuugde in de richting van de agent. Toen hij aanstalten maakte, dat nog een keer te doen, heeft de diender omdat te voorkomen hem een klap met de vlakke hand in het gezicht gegeven en een spuugmasker bij de verdachte aangebracht.