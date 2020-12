Politiehond Doerak vindt verstopte inbreker

De politie kreeg omstreeks 19.45 uur een melding van een alerte getuige dat op de Poirtersstraat een man over het hek was geklommen en daarna een bedrijfspand binnen gegaan dat verbouwd wordt. De melder zag een zaklamp schijnen. Agenten hebben het bedrijfspand afgezet waarna een geleider vanwege de heterdaad situatie en de grootte van het pand met diensthond Doerak aangelijnd het pand betrad. De hondengeleider riep bij de ingang twee keer luidkeels 'Politie kom te voorschijn of de hond wordt ingezet". Er werd niet gereageerd waarna het commando zoeken werd gegeven. De politieman voelde aan de lijnspanning dat zijn hond een spoor te pakken had, waarna hij nogmaals luidkeels tevergeefs sommeerde de inbreker om zich bekend te maken. De politiehond sprong op een groot zeil waaronder de verdachte zich verstopt had. Doerak beet in de bovenarm van de 42-jarige Tilburger. Hij is aangehouden en er is direct eerste hulp aan hem verleend.