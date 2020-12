Twee vrouwen in appartement overvallen

Het zou gaan om twee mannen. Ze hadden een jas met capuchon aan. Een van de overvallers droeg een zwarte bivakmuts. Hij zou tussen de 20 en 26 jaar oud zijn en was geheel in het zwart gekleed. De politie stelt een nader onderzoek in en zoekt getuigen van deze overval. Zij kunnen bellen met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 (proces-verbaal nummer 2020337537